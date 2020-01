O Benfica acertou a transferência de Raúl de Tomás para o Espanhol. O clube catalão paga 20 milhões de euros pelo avançado, mais 2,5 milhões em objetivos.



De acordo com o que o Maisfutebol apurou, os objetivos passam pela utilização em dez jogos (um milhão), a permanência do Espanhol em La Liga (um milhão) e cinco golos marcados por Raúl de Tomás (0,5 milhões).



O Benfica garantiu ainda 20 por cento de uma futura mais-valia com o jogador.



O avançado foi contratado pelo Benfica no verão, a troco de 20 de milhões de euros. Marcou três golos em 17 jogos com a camisola encarnada.



