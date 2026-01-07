O plantel do Benfica vai passar a noite desta quarta-feira no Seixal, após a derrota por 3-1 ante o Sporting de Braga, em Leiria, em jogo das meias-finais da Taça da Liga.

Isso mesmo foi confirmado pelo treinador do Benfica, José Mourinho, na conferência de imprensa após o jogo e na véspera da continuidade dos trabalhos no Benfica Campus. Agora, de olho no próximo jogo, dentro de uma semana, ante o FC Porto.

Os encarnados, que têm, além dos lesionados, mais uma ausência por castigo no clássico – Nicolás Otamendi foi expulso ante o Sp. Braga – visitam o Estádio do Dragão na próxima quarta-feira, dia 14, pelas 20h45, para os quartos de final da Taça de Portugal.

RELACIONADOS
Mourinho: «O Benfica mereceu perder, fizemos uma primeira parte horrível»
Taça da Liga: Benfica-Sp. Braga, 1-3 (destaques)
Taça da Liga: Benfica-Sp. Braga, 1-3 (crónica)