Benfica
Há 14 min
Benfica: plantel passa noite no Seixal
Depois da derrota com o Sporting de Braga
O plantel do Benfica vai passar a noite desta quarta-feira no Seixal, após a derrota por 3-1 ante o Sporting de Braga, em Leiria, em jogo das meias-finais da Taça da Liga.
Isso mesmo foi confirmado pelo treinador do Benfica, José Mourinho, na conferência de imprensa após o jogo e na véspera da continuidade dos trabalhos no Benfica Campus. Agora, de olho no próximo jogo, dentro de uma semana, ante o FC Porto.
Os encarnados, que têm, além dos lesionados, mais uma ausência por castigo no clássico – Nicolás Otamendi foi expulso ante o Sp. Braga – visitam o Estádio do Dragão na próxima quarta-feira, dia 14, pelas 20h45, para os quartos de final da Taça de Portugal.
