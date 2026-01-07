O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, recebeu e venceu o Chelsea por 2-1, esta quarta-feira, em jogo da 21.ª jornada da Premier League, resultado que permitiu aos «cottagers» igualar os «blues» na classificação.

Os visitantes, que tiveram Calum McFarlane como interino neste jogo, na transição para Liam Rosenior, ficaram reduzidos a dez jogadores cedo, com a expulsão de Marc Cucurella, ao minuto 22. O lateral-esquerdo espanhol viu o vermelho direto por agarrar Harry Wilson, que se isolava à entrada da área.

O 0-0, porém, manteve-se até final da primeira parte, ainda que o Fulham tenha marcado em cima do intervalo (45+4m), por Harry Wilson. Porém, Raúl Jiménez estava em fora-de-jogo.

O marcador só mexeu a valer na segunda parte, com Raúl Jiménez a fazer o 1-0 aos 55 minutos, de cabeça, assistido por Sander Berge.

Mesmo reduzido a dez, o Chelsea conseguiu o empate, com Liam Delap a finalizar, na área, após um canto marcado pelo português Pedro Neto, do lado direito do ataque, aos 72 minutos.

O Fulham, no entanto, conseguiu voltar para a frente do marcador, com um golo de Harry Wilson, aos 81 minutos, para o 2-1 final.

Depois de dois empates, ante Crystal Palace e Liverpool, o Fulham volta a vencer, sendo que tem quatro vitórias e dois empates nas últimas seis jornadas. Chega aos 31 pontos e iguala o Chelsea, estando as duas equipas nos sétimo e oitavo lugares.