Gabriel vai falhar o jogo com o FC Porto. O médio do Benfica sofre de um problema de visão e não entra nas opções do treinador para o clássico no Dragão, confirmou o Maisfutebol.

O brasileiro tem sido uma opção regular de Bruno Lage, desde que o treinador assumiu o comando técnico da equipa, mas volta a perder o clássico: já na primeira volta, Gabriel não entrou nas opções do Benfica para a partida.

Nessa altura, o camisola 8 recuperava de uma lesão sofrida na Supertaça frente ao Sporting, que o retirou das primeiras seis jornadas do campeonato.

Gabriel falhou dez jogos pelo Benfica esta época: essas seis primeiras jornadas, o duelo com o Leipzig na primeira jornada da Liga dos Campeões, os jogos de Taça da Liga com Covilhã e Vitória de Setúbal e da Taça de Portugal com o Rio Ave.

