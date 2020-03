O FC Porto B perdeu com o Vilafranquense por 3-2 na 24.ª jornada da II Liga.

Gustavo Tocantins deu vantagem à equipa da casa ao marcar aos 14 minutos, mas Fábio Vieira empatou para os portistas aos 33.

O Vilafranquense voltou para a frente do marcador no início do segundo tempo, quando aos 47 minutos Filipe Oliveira fez o 2-1. Rodrigo Valente empatou 2-2 aos 79 minutos, mas Sparagna marcou aos 83 para dar os três pontos à formação visitada.

No FC Porto, Nahuel Ferraresi terminou expulso com cartão vermelho direto. A equipa de Rui Barros ocupa a 13.ª posição, enquanto o Vilafranquense é antepenúltimo: 16.º portanto.