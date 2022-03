O árbitro espanhol José María Sánchez foi o designado para dirigir o FC Porto-Lyon, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, confirmou esta segunda-feira a UEFA.

Sánchez, de 38 anos, vai ser auxiliado por Raúl Cabañero e Iñigo Prieto. O quarto árbitro é Cesar Soto Grado e, numa equipa de arbitragem 100 por cento espanhola, o vídeo-árbitro é Alejandro Hernández, que vai ser auxiliado por José Luis Munuera.

Esta época, Sánchez já arbitrou o Sporting-Ajax da fase de grupos da Liga dos Campeões, jogo que os leões perderam por 5-1 em Alvalade, a 15 de setembro de 2021. Mais recentemente, o espanhol dirigiu o Sp. Braga-Sheriff, da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, no Minho, a 24 de fevereiro: os bracarenses venceram a eliminatória no desempate por penáltis.

O FC Porto-Lyon joga-se a partir das 17h45 de quarta-feira, no Estádio do Dragão, num jogo que pode ser acompanhado, ao minuto, no Maisfutebol.