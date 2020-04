Andrés Iniesta, com 35 anos e a jogar nos japoneses do Vissel Kobe, descartou, para já, um eventual regresso a Barcelona, tudo porque o médio ainda tem pretensões de continuar a jogar futebol.

Em entrevista à Onda Cero, Iniesta explicou os seus planos para um futuro próximo. «Quero continuar a jogar futebol e esta pausa dá para descansar e ganhar força para dar algo mais», afirmou.

Com os campeonatos suspensos devido à Covid-19, o espanhol só pensa em voltar aos relvados. «Tenho contrato até 2021 e este ano estou muito motivado, com vontade de voltar a jogar e a sentir a bola no meu pé» referiu Iniesta, que jogou pelo Barcelona durante 15 temporadas.