Sete anos depois, o Sporting volta a conquistar a Liga masculina de voleibol. Em pleno Pavilhão da Luz, os leões fecharam a final num quinto jogo que espelhou o curso da eliminatória. O Benfica começou a vencer, chegou-se à frente em fases importantes dos dois parciais seguintes, mas sucumbiu invariavelmente na fase decisiva, acabando derrotado por 25-21, 24-26, 23-25 e 20-25.

Acossado pelas duas derrotas consecutivas que fizeram o leão renascer na final do campeonato, o Benfica entrou autoritário na partida, tendo dominado por completo o set inicial, que chegou a liderar por cinco pontos (13-8), antes de o fechar em 25-21.

A qualidade do jogo subiu em flecha no segundo set, que teve vários pontos discutidos ao limite. As defesas, destemidas, iam mantendo a bola viva por largos segundos, para gáudio dos adeptos.

Os leões foram os primeiros a fugir no marcador, tendo atingido rapidamente os 4-7, mas viram o adversário virar o parcial do avesso, que chegou a liderar por 18-15. Porém, o Sporting deu uma boa resposta num momento decisivo, conseguindo chegar aos 22-24. O Benfica ainda foi capaz de salvar dois set points, antes de Valência fechar o parcial em 24-26 com um serviço feliz, em que a bola tocou na rede e traiu a reação adversária.

Com a tensão a crescer à medida que os pontos se iam sucedendo, o terceiro parcial teve mais erros de parte a parte. O Benfica chegou a dar a ideia de que poderia voltar a ganhar vantagem na final, quando se adiantou aos 18-14, só que, tal como no set anterior, não conseguiu evitar a recuperação leonina no marcador.

Depois de igualar aos 20-20, o Sporting foi mais frio no momento decisivo e aproveitou, também, uma série de erros diretos no golpe de saída do adversário. O ponto que decidiu o parcial (23-25) surgiu, precisamente, de um serviço à rede de Natán.

Algo descrente, depois do que lhe aconteceu nos dois sets anteriores, o Benfica cedo perdeu contacto com o rival no marcador, no quarto set. O Sporting construiu uma vantagem de seis pontos (11-17), que geriu até final, fechando a partida por 20-25.

Depois de ter perdido os primeiros dois jogos da final, o Sporting assinou uma reviravolta notável, que lhe permitiu conquistar pela sétima vez o campeonato nacional.