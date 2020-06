Jorge Nuno Pinto da Costa vai avançar para novo mandato como presidente do FC Porto, segundo informação avançada pelo Porto Canal, estação detida maioritariamente pelos dragões.



As urnas fecharam às 19h00 deste domingo, depois de 8.480 sócios do FC Porto terem exercido o direito ao voto ao longo de dois dias.



Pinto da Costa (Lista A), Nuno Lobo (Lista B) e José Fernando Rio (Lista C) eram os candidatos à presidência do clube portista, enquanto Miguel Brás da Cunha lidera a lista D, candidata ao Conselho Superior.



Os resultados oficiais ainda não são conhecidos.