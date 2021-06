Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica para as modalidades, afirmou esta segunda-feira que a temporada não foi positiva para as equipas do clube e deixou um pedido de desculpa aos adeptos.

«A época não foi positiva. Para as equipas masculinas, um campeonato nacional de voleibol, embora o futsal ainda esteja em aberto, é muito curto para a dimensão do Benfica», afirmou o responsável durante a apresentação de Alexis Borges, reforço do Andebol encarnado.

«Tenho de deixar um pedido de desculpas aos adeptos e sócios pela época negativa, pela época medíocre que fizemos nas modalidades, embora se destaque o trabalho fantástico feito nas equipas femininas e na equipa de voleibol. Sem por em causa o compromisso, temos de fazer mais e melhor», frisou.