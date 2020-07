Hugo Viana foi suspenso 30 dias por insultos ao árbitro do Moreirense-Sporting, Tiago Martins. O diretor desportivo dos leões foi expulso já no final da partida e, além do castigo, terá de pagar ainda uma multa e cinco mil e 100 euros.

Segundo consta no relatório do juiz do encontro, Hugo Viana dirigiu-se a este após o apito final num «tom ameaçador, exaltado e de claro confronto».

«No fìnal do jogo, no túnel de acesso aos balneários, num tom ameaçador, exaltado e de claro confronto dirigiu-se ao árbitro proferindo as seguintes injúrias: «’Pensas que és a estrela já te f*******, dois penáltis que não marcaste, amanhã já tens a medalha nos jornais’. O árbitro parou a olhar e o Sr Hugo Viana continuou: ‘Estás a olhar para quem seu c******? Não tenho nenhum problema em ser expulso. (...)’», pode ler-se.

Os leões terão ainda de pagar uma multa de 408 euros por atraso não justificado no regresso aos balneários para a segunda parte.

No Moreirense, Halliche e Steven Vitória são suspensos por um jogo, o primeiro por causa da expulsão e o segundo por acumulação de amarelos. Os cónegos pagam ainda uma multa de 164 euros, uma vez que a partida começou com um atraso de quatro minutos «devido a anomalia na rede de uma baliza».