A rescisão de contrato já tinha sido oficializada no sábado, mas nesta terça-feira o Benfica publicou um vídeo de agradecimento a Bruno Lage, que deixou o comando técnico da equipa encarnada após a derrota com o Marítimo.

Lage esteve um ano e meio no banco encarnado, e conquistou o título 2019/20.

Esta época as águias chegaram a ter sete pontos de vantagem na liderança da Liga, mas após a derrota no Dragão entraram numa espiral negativa, com apenas duas vitórias em treze jogos.

Bruno Lage acabou por colocar o lugar à disposição após a derrota com o Marítimo, e o presidente Luís Filipe Vieira aceitou. O comando da equipa ficou interinamente entregue ao adjunto Nélson Veríssimo, que nesta terça-feira foi confirmado no cargo até ao final da época.

