O Rio Ave dispensou Tarantini, depois de 13 anos de ligação do médio ao clube. Foi o próprio jogador de 37 anos a anunciá-lo nas redes sociais, num longo texto publicado.

Depois da queda surpreendente à II Liga, Tarantini revela que queria ajudar o emblema vilacondense a regressar ao principal escalão do futebol português, mas foi informado pelo presidente, António Silva Campos, que não continuaria ao serviço da equipa rioavista.

Tarantini revela que, de resto, já adivinhava este desfecho, devido aos «37 dias de silêncio» que se verificaram sobre o seu futuro no clube.

Apesar desta saída 'amarga', Tarantini agradece aos adeptos pelo apoio e deseja «tudo de bom» ao Rio Ave. «Que rapidamente volte ao lugar que merece e que no futuro celebre um tão desejado título», atira o experiente jogador.

Tarantini deixa assim o Rio Ave ao fim de 13 épocas consecutivas, nas quais fez 444 jogos e marcou 39 golos.

O texto de Tarantini na íntegra:

«Após 13 anos de caravela ao peito chegou ao fim a minha ligação ao Rio Ave Futebol Clube.

Um dos momentos mais tristes na história do Rio Ave e da minha carreira foi partilhado conjuntamente com muitos adeptos no final do último jogo, e ficará para sempre gravado no meu coração, pelo apoio e carinho que me demonstraram. Após o desfecho da época passada, o meu sentimento era de enorme vontade de continuar a ajudar o Rio Ave na sua caminhada de volta ao lugar onde merece competir.

No entanto, os 37 dias de silêncio que se seguiram pronunciavam algo, e após 7 dias do início da época, o Presidente do Rio Ave Futebol Clube, informou-me da decisão de não fazer parte das escolhas para o plantel. Infelizmente não era este o desfecho esperado e que alguma vez imaginei.

Ficam as incríveis recordações de alegria que todos juntos celebramos, na Liga Portuguesa, na Liga Europa, na Taça de Portugal, na Taça da Liga e na Supertaça. Foram 444 jogos de muito trabalho, 39 golos, amor e conquistas, que coincidiram com os momentos mais altos da história do Rio Ave.

Fica um forte agradecimento aos RIOAVISTAS e a todos aqueles que fizeram comigo este caminho e que sempre me apoiaram.

Ao “sempre meu” Rio Ave desejo tudo de bom, que rapidamente volte ao lugar que merece e que no futuro celebre um tão desejado título.»