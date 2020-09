Ricardo Quaresma é oficialmente reforço do Vitória de Guimarães, tal como o Maisfutebol havia noticiado em tempo oportuno.

Num vídeo original publicado nas redes sociais, o Vitória anunciou a chegada do internacional português, que até de cavalo anda. «Vida longa ao rei. A dinastia Quaresma começa agora», escreveu o clube.

Em comunicado no site oficial, o emblema minhoto informou que o extremo de 36 anos assinou um contrato válido por duas temporadas, com mais uma de opção. No D. Afonso Henriques, Quaresma será o número 10.

Cinco anos depois, Ricardo Quaresma está de regresso ao futebol português, para representar o Vitória de Guimarães. Na época passada, atuou nos turcos do Kasimpasa, equipa pela qual fez 26 jogos e marcou quatro golos.

Em Portugal, este será o terceiro clube de Quaresma, depois de ter jogado no Sporting, onde fez a formação, e no FC Porto, em duas ocasiões.

Veja a apresentação de Quaresma no vídeo acima associado.