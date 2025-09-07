OFICIAL: Rio Ave anuncia saída de João Novais
Médio de 32 anos vai rumar ao Al-Jabalain
O Rio Ave anunciou este domingo a rescisão de contrato com João Novais, que, tal como o Maisfutebol noticiou, vai rumar ao Al-Jabalain, da Arábia Saudita.
«O experiente médio português, João Novais, encerrou a sua segunda passagem pelo Rio Ave FC! A Rio Ave Futebol Clube – Futebol, SAD chegou a acordo com o jogador João Novais para a rescisão do contrato que os ligava até final da presente temporada», pode ler-se no comunicado oficial.
Aos 32 anos, o médio poirtuguês deixa a equipa de Vila do COnde com 111 jogos disputados, divididos entre duas passagens (desde 2024 e entre 2015 e 2018).
«A sua saída permitir-lhe-á continuar a carreira no estrangeiro», refere também a nota, apesar de não indicar o clube saudita, orientado por Ricardo Chéu.
Com formação no Coimbrões, FC Porto e Leixões, Novais jogou pelo Leixões, Rio Ave e Sp. Braga. Jogou também no Al Bataeh e no Alanyaspor.