As federações de Portugal e Espanha assinaram nesta quarta-feira um protocolo de colaboração, com vista à organização conjunta do Mundial de Futebol de 2030.

De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, a assinatura decorreu em Alvalade, antes do jogo de preparação entre as duas seleções, «e veio reforçar a união de forças para impulsionar a candidatura conjunta à organização do Mundial'2030, estabelecendo estratégias comuns e plataformas de cooperação a nível técnico e de organização de eventos desportivos».

De acordo com a nota no site da FPF, «as duas federações prometem unir esforços também em diversas áreas, tais como responsabilidade social e na troca de experiências e conhecimentos».