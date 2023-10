São dez golos em dez jogos, e a vida de Jude Bellingham em Madrid continua a correr às mil maravilhas.

Esta tarde o médio inglês bisou na goleada do Real Madrid na receção ao Osasuna, por 4-0, em jogo da nona jornada da La Liga.

Bellingham abriu o marcador logo aos nove minutos, assistido por Dani Carvajal, e bisou aos 54 minutos, desta feita servido por Federico Valverde.

Pouco depois, aos 65 minutos, foi a vez de Vinicius Jr. se juntar à festa merengue, ele que fez a assistência para o 4-0 de Joselu, a 20 minutos dos 90.

Joselu, diga-se, podia ter bisado, mas falhou um penálti aos 84 minutos.

Mais cedo, o líder Girona venceu no terreno do Cádiz, por 1-0: Aleix García fez o único golo do encontro à passagem da hora de jogo, assistido por Yan Couto, antigo lateral do Sp. Braga.

O Girona segue no primeiro lugar do campeonato espanhol, com mais um ponto do que o Real Madrid, mas também mais um jogo. O conjunto blanco, recorde-se, é adversário do Sp. Braga na Liga dos Campeões.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)