Temos um projeto a longo prazo e aproveitamos cada minuto para ter esse crescimento»

Dito e feito, o sporting subiu ao relvado do Arena de Amesterdão com o onze mais jovem de sempre na Liga dos Campeões e o resultado final reflete isso mesmo. Os miúdos até conseguiram manter-se equilibrados durante boa parte do jogo, diante do melhor Ajax, mas não conseguiram evitar alguns erros de palmatória na lição de Amesterdão.

O Sporting entrou, assim, a fazer história, com a equipa mais jovem e também com o jogador mais jovem de sempre, com Gonçalo Esteves a bater a marca de Simão Sabrosa por dois meses. No entanto, do outro lado, estava um Ajax também disposto a fazer história, à procura de fechar a fase de grupos, pela primeira vez, só com vitórias. Por isso, Erik Ten Hag, ao contrário de Amorim, apostou praticamente no melhor onze, apenas com duas alterações em relação ao onze que goleou em Alvalade.

O jogo começou, assim, desequilibrado, com o Ajax, com mais posse de bola, a assumir desde logo as rédeas de jogo e, aos 9 minutos, a conseguir também vantagem no marcador, num lance só detetado pelo VAR. Luís Neto escorregou, Daniel Bragança meteu o pé e acabou por pisar Haller. Foi o próprio avançado franco-marfinense que acabou por marcar a grande penalidade, com o estreante João Virgínia a ficar a centímetros de chegar à bola. Haller alcançava, assim, uma marca só conseguida por Cristiano Ronaldo até hoje: com o penálti, o avançado marcou em todos os jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Um golo que também teve o condão de despertar o Sporting que, sem perder o equilíbrio, subiu as suas linhas e acabou por chegar ao empate, aos 22 minutos, tirando também proveito do relaxamento que o Ajax exibia agora em campo. Tabata destacou-se sobre a direita e cruzou para o segundo poste onde chegou Nuno Santos, em esforço, a desviar com a ponta da bota. O Ajax voltou a pressionar e acabou por recuperar a vantagem antes do intervalo, na sequência de um erro de um dos jogadores mais experientes dos leões em campo, apesar de contar apenas 20 anos: Gonçalo Inácio colocou a bola nos pés de Antony na área do Sporting, o goleador agradeceu, foi por ali fora e bateu Virgínia como quis.

A vantagem do Ajax era curta ao intervalo, mas o descalabro veio logo a seguir, com a equipa da casa a fazer valer a sua maior experiência para esmagar a ousadia da jovem equipa leonina. O terceiro golo, aos 58 minutos, resulta de mais um erro, desta vez de Nuno Santos que escorregou e deixou Schuurs livre para chegar à área e servir David Neres para o terceiro. O Sporting abanava.

Ruben Amorim falou em aprendizagem, na antevisão, mas também disse que não queria «queimar» ninguém. O treinador procurou, assim, retirar os jogadores mais suscetíveis, para lançar os mais experientes, procurando equilibrar a contenda. Foram a jogo Pote e Paulinho, mas o Ajax chegou aos 4-1 logo a seguir, talvez na melhor jogada do desafio, com os holandeses a fazerem correr a bola na zona frontal da área ate Berghuis, com um remate bem colocado, a bater Virgínia pela quarta vez.

Amorim lançou ainda Nazinho e Sarabia e, mais tarde, ainda Dário Essugo, mais um adolescente em campo, e os leões ainda reduziram a diferença, aos 78 minutos, com um bom golo de Tabata.

Os dois emblemas já tinham garantido os oitavos de final, mas o jogo desta noite acabou por ser bem mais do que uma mera formalidade.