O Leixões comunicou esta sexta-feira que o embate com o Marítimo, relativo à primeira jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, foi adiado depois de um surto de covid-19 ter atingingido a sua equipa de sub-23.

Entre os testes realizados, foram detetados doze casos positivos, entre os quais estão nove jogadores.

O jogo com o Marítimo estava marcado para o Estádio do Machico, para as 11 horas de domingo.