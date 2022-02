O Benfica vai voltar a realizar treinos de captação no complexo do Seixal.

Após dois anos de paragem, por causa da pandemia de covid-19, as águias decidiram reabrir as portas do centro de treinos para encontrar novos talentos, neste caso nascidos entre 2013 e 2016.

Os treinos de captação estão agendados para 3 de abril, sendo que as inscrições terminam na véspera.