Matheus Reis foi eleito o melhor defesa da Liga no mês de fevereiro.

O lateral brasileiro do Sporting conseguiu 22% dos votos dos treinadores e bateu a concorrência de Mbemba, do FC Porto, com 20% dos votos e de Zé Carlos, do Gil Vicente, que fechou o pódio com 7%.

Matheus Reis, de 27 anos, alinhou nas quatro partidas disputadas pelos leões no último mês no campeonato, tendo apontado dois golos, além de duas assistências.