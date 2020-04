O Paris Saint-Germain continua a ajudar a França no combate à Covid-19 e anunciou, esta quarta-feira, o lançamento de uma plataforma que tem como objetivo os adeptos do clube doarem verbas para os hospitais de Paris e associações que apoiam as pessoas em maiores dificuldades.

Em comunicado, o PSG reforçou a importância em ajudar nesta fase. «O clube apela a toda a família do PSG para participar neste gesto solidário e dar o seu apoio. Cinco, dez, 15 ou 50 euros, cada donativo conta», pode ler-se no site oficial.

Este é o terceiro projeto solidário dos atuais campeões franceses, na luta contra a pandemia. No primeiro, foram doados 100 mil euros a uma associação que luta contra a pobreza e discriminação. No segundo, foram angariados mais de 215 mil euros, graças à venda de uma edição limitada de camisolas solidárias. O valor foi revertido para os hospitais de Paris.