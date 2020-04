A Federação anunciou nesta quarta-feira que todas as provas nacionais não-profissionais sob a sua alçada, incluíndo o Campeonato de Portugal, estão concluídas, sem atribuição de títulos nem o tradicional regime de subidas e descidas. A Taça de Portugal, naturalmente, não se insere neste contexto.



«A FPF reuniu-se, esta quarta-feira, por teleconferência, com as associações distritais e regionais para análise do impacto da pandemia COVID-19 no futebol sénior não-profissional», pode ler-se: «A FPF entende que continuam a não estar reunidas as condições de saúde pública para que clubes com estruturas amadoras, como é próprio das provas em que participam, possam treinar e competir em segurança.»

Assim, a direção da Federação «entendeu dar por concluídas, sem vencedores, todas as suas competições seniores que se encontram nesta data suspensas, não sendo atribuídos títulos nem aplicado o regime de subidas e descidas.»



«A FPF analisará e comunicará com a maior brevidade possível de que forma serão indicados os dois clubes que acedem à II Liga de futebol, bem como os representantes de Portugal na Liga dos Campeões de futebol feminino e de futsal masculino.»