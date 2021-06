O médio defensivo do Sporting João Palinha foi eleito para o onze do ano pela Liga. O jogador do Sporting, que integra os trabalhos da seleção para o Europeu, junta-se a Sérgio Oliveira, do FC Porto no meio-campo da equipa ideal.

«Com 2667 minutos somados, João Palhinha foi um dos elementos mais utilizados na formação orientada por Rúben Amorim. Além disso, conta ainda com índices estatísticos de relevo, uma vez que contabilizou um total de 145 recuperações bola, um golo marcado e três prémios 'Homem do Jogo', justifca a Liga, em nota publicada no site.

O jogador agradeceu a distinção numa mensagem de vídeo. «É muito gratificante para mim poder estar presente neste lote, algo que reflete bem a época coletiva e individual que tive», declarou.