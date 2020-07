Depois do Sporting, o Benfica também dirigiu duras críticas à Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) pela manutenção da Taça da Liga na próxima época no mesmo formato e calendário das edições anteriores. O clube da Luz, tal como o vizinho da Segunda Circular, manifesta, além do protesto, uma «enorme preocupação».

«Esta decisão é incompreensível e contraria toda a reflexão que se tinha vindo a fazer sobre a necessidade de redimensionar e compatibilizar o calendário das competições, perante a redução em um mês da duração da próxima época futebolística, que será a mais curta de sempre com apenas nove meses», começa por destacar o clube numa nota dirigida à comunicação social.

O Benfica recorda ainda que, durante esta época, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) criou um grupo de trabalho onde um dos temas principais era a densidade competitiva, pelo facto de em Portugal se jogar mais do que em vários países europeus. «Apesar do trabalho desse grupo nunca ter chegado ao final, a sua criação e o envolvimento pessoal dos presidentes da FPF e da Liga Portugal, por si só, são demonstrativos do reconhecimento da enorme preocupação que este tema a todos suscitou».

O clube da Luz defende que, face ao crescente número de jogos, a extinção da competição, como já aconteceu noutros países. «Nos últimos anos temos vindo a assistir ao final das Taças da Liga em muitos países face à conclusão de que temos cada vez mais jogos para os mesmos jogadores. Levando a que os calendários nacionais e internacionais façam com que alguns dos nossos jogadores realizem bem mais de cinquenta jogos por temporada», lê-se ainda na nota.

O Benfica estranha ainda a manutenção do formato da competição num ano em que a época terá de ser mais curta face à realização do Campeonato da Europa, adiado para 2021. «Ou seja, os clubes vão ter o mesmo número de jogos em menos de um mês de competição. Se na época passada já se sentiu o caos na marcação de jogos, teme-se o pior para esta época».

O ainda campeão em título diz ainda que, no atual quadro, um jogador pode fazer «setenta jogos» numa temporada, contando com os jogos da seleção.