O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, foi distinguido como o melhor treinador da II Liga na época 2020/2021. O prémio «Vítor Oliveira» foi anunciado esta quinta-feira, na cerimónia dos sorteios das competições profissionais para a nova época.

«Esta distinção é algo que nos deixa a todos contentes, é o reconhecimento do nosso trabalho, estamos satisfeitos. É toda uma equipa de trabalho diariamente comigo, uma equipa técnica fantástica, uma administração que nos dá todas as condições para fazermos o que mais gostamos e, por fim, os meus jogadores, sem eles não era possível», disse o técnico, na cerimónia, explicando quando é que sentiu que os vizelenses tinham mesmo a subida como possibilidade assumida.

«Se calhar o momento foi no jogo do Penafiel, em que perto dos 90 minutos estávamos empatados e foi aquele golo do Marcos, deu-nos aquele indicador de que este ano era o nosso ano», afirmou, em alusão ao triunfo por 2-1, na 33.ª e penúltima jornada, na casa dos durienses.

Bruno Pinheiro, treinador do campeão Estoril, além de Armando Evangelista, que conduziu o Arouca à subida via play-off, ante o Rio Ave, eram os outros nomeados.