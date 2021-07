O futebolista do Sporting, Pedro Gonçalves, foi eleito o melhor jovem da época 2020/2021 na I Liga portuguesa de futebol. A distinção foi anunciada esta quinta-feira, na cerimónia dos sorteios das competições profissionais 2021/2022.

«Claro que nem nos melhores sonhos, mas agradeço a toda a gente que votou em mim, principalmente aos capitães e treinadores e sem os colegas de equipa não conseguia chegar a este patamar», afirmou o jogador dos verde e brancos, que foi o melhor marcador da Liga.

Pedro Gonçalves, que recentemente esteve com a seleção principal no Euro 2020, fez 32 jogos e 23 golos no campeonato da época finda. Já tinha arrecadado a mesma distinção em 2019/2020, pela época no Famalicão.

Nuno Mendes (Sporting) e Beto (Portimonense) eram os outros nomeados ao prémio de melhor jovem do principal campeonato português.

Já na II Liga, André Vidigal foi eleito o melhor jovem. O jogador, que em 2020/2021 ajudou o Estoril a ser campeão da II Liga e a subir à I Liga, fez 32 jogos e seis golos no campeonato. Esta temporada vai jogar no Marítimo. Yakubu Aziz (Estoril) e Gui (Feirense) eram os outros nomeados.