Roberto Martínez já não é selecionador de Portugal. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou, na manhã desta quarta-feira, o fim do contrato com o técnico espanhol.

«A Federação Portuguesa de Futebol informa que terminou esta quarta-feira, oficialmente, a ligação contratual com o Selecionador Nacional, Roberto Martinez, e respetiva equipa técnica», refere a FPF, em comunicado.

O organismo «agradece todo o profissionalismo e dedicação a Roberto Martinez e respetiva equipa técnica nos últimos três anos e meio, período marcado pela conquista da Liga das Nações, em 2025, mas também pela dedicação, profissionalismo e compromisso com que abraçou o projeto e pela forma como sempre respeitou o país e o futebol português».

Na mesma nota, a FPF acrescenta que o seu presidente, Pedro Proença, «já se encontra a trabalhar na contratação do futuro Selecionador Nacional». Conforme noticiado pelo Maisfutebol, Jorge Jesus é quem se segue no comando técnico.

Na manhã desta quarta-feira, na chegada a Portugal, Proença não confirmou que o próximo selecionador é Jorge Jesus, mas garantiu que quem sucede a Martínez «tem de conhecer muito bem o futebol português».

Aos 52 anos, Martínez, que chegou no início de 2023 para suceder a Fernando Santos, deixa Portugal após 45 jogos. O saldo do treinador catalão ficou em 30 vitórias, nove empates e seis derrotas, com 110 golos marcados e 36 sofridos. A conquista da Liga das Nações contrasta com as participações no Europeu de 2024 e no Mundial deste ano, em que Portugal ficou, respetivamente, pelos quartos de final e pelos oitavos de final.