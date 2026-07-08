A Seleção Nacional já está em Portugal, tendo chegado pelas 06h15 desta quarta-feira, ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, onde foi recebida por cerca de 100 pessoas.

No avião, que partiu de Dallas na terça-feira, pelas 15h46, com cerca de 50 minutos de atraso em relação à hora inicialmente prevista de partida, chegaram 18 dos atletas que representaram Portugal, além da equipa técnica de Roberto Martínez, o presidente da Federação, Pedro Proença, bem como restante comitiva lusa.

Eis a lista de jogadores que regressam a Portugal de avião: Francisco Trincão, Gonçalo Guedes, Nélson Semedo, Rui Silva, Rúben Neves, Tomás Araújo, Pedro Neto, Samú Costa, Renato Veiga, Vitinha, Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes, Ricardo Velho, Francisco Conceição, Diogo Costa, Bruno Fernandes, João Cancelo e Rafael Leão.

Ainda nos EUA, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Gonçalo Ramos, João Félix, Ruben Dias, João Neves, José Sá, Bernardo Silva e Matheus Nunes não seguiram com os restantes colegas de Seleção, tendo deixado a concentração ainda em solo norte-americano.

À chegada, Roberto Martínez deu alguns autógrafos e trocou alguns sorrisos com adeptos, que também tiveram oportunidade de tirar algumas fotografias com jogadores.

Renato Veiga, Gonçalo Guedes e Francisco Trincão foram os únicos jogadores que deixaram o aeroporto no autocarro da Federação Portuguesa de Futebol em direção da Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portugal perdeu por 1-0 com a Espanha e foi eliminado nos oitavos de final do Mundial 2026.

Veja, na galeria associada, as imagens do regresso da Seleção.