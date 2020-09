O Portugal-Bielorrússia em sub-21 desta terça-feira não vai realizar-se esta terça-feira devido à Covid-19.

A equipa orientada por Rui Jorge disputa a qualificação para o Europeu da categoria e a partida está agendada para a Cidade do Futebol.

De acordo com a informação da TVI, entretanto confirmada também pelo Maisfutebol, há três jogadores bielorrussos infetados e a UEFA deve tornar pública a decisão a qualquer momento, bem como as consequências: se o jogo será realizado numa outra data, ou se a Bielorrússia é punida com derrota.

Portugal é segundo classificado no Grupo 7 de qualificação com menos três pontos do que os Países Baixos.