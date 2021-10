A Grécia venceu esta sexta-feira a Bielorrússia, fora de portas (0-2), e isolou-se na liderança do Grupo D de qualificação para o Campeonato da Europa de sub-21 em 2023.



A seleção helénica já disputou quatro jogos, com um registo de duas vitórias e dois empates (oito pontos), enquanto a seleção portuguesa realizou apenas dois.



Depois da goleada histórica frente ao Liechtenstein (11-0), Portugal ocupa a terceira posição no Grupo, com seis pontos, enquanto Chipre ocupa o segundo lugar, com sete em três jogos disputados.



Islândia (quatro pontos), Bielorrússia (zero) e Liechtenstein (zero) são das outras equipas do Grupo D.