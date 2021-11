O guarda-redes José Sá e o extremo Gonçalo Guedes foram chamados por Fernando Santos à seleção nacional, suprindo as ausências de Anthony Lopes, João Mário e Rafa Silva, confirmou esta tarde a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«Analisados os relatórios médicos, e tendo em conta o tempo de recuperação previsto, o selecionador nacional decidiu dispensar o guarda-redes do Lyon e os dois jogadores do Benfica», refere a FPF, em comunicado.

Na mesma nota, a FPF refere que José Sá, guarda-redes do Wolverhampton, e Gonçalo Guedes, jogador do Valência, se juntam «esta segunda-feira ao final do dia na Cidade do Futebol».

João Mário saiu lesionado do Benfica-Sp. Braga de domingo (substituído aos 23 minutos na vitória encarnada por 6-1), tendo o clube lisboeta informado, esta tarde, que o médio tem uma contusão lombar à direita. Já Rafa, que até fez o jogo todo, sofreu também uma lesão muscular. Anthony Lopes jogou os 90 minutos na derrota do Lyon ante o Rennes, no domingo, mas também acaba por ser dispensado da seleção.

A convocatória para as decisões do apuramento para o Mundial 2022 fica assim composta, com as alterações: