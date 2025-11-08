O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, antecipou, em conferência de imprensa ao início da tarde deste sábado, a deslocação a Famalicão, para o jogo da 11.ª jornada da Liga, marcado para as 18 horas de domingo:

Famalicão:

«Vai ser um jogo difícil e exigente, sabem o que o Famalicão está a fazer com o Hugo, vai ser um jogo exigente e temos de estar preparados e na nossa melhor versão.»

Em que ponto está o FC Porto no seu jogo:

«O desejo de ganhar cada jogo e a forma como o adversário aborda pede algo extra, algo mais. Penso que até agora estamos bem, nos últimos dois jogos, com o mesmo desejo, tivemos jogos diferentes. Com o Sp. Braga, tivemos de controlar, principalmente na segunda parte, sem bola e utilizar momentos de transição e com o Utrecht penso que jogámos um bom jogo, 67 por cento de posse de bola, bons momentos de construção, penso que estamos no caminho certo, com muitas coisas para melhorar, mas o processo está longe da perfeição e precisamos de alguma paciência e ajustar o que temos de melhorar.»

Nos últimos dois jogos da Liga alguns problemas nos minutos finais. Se é uma preocupação ou algo que mostra bom espírito e resiliência:

«O jogo são 90 minutos, se marcas no primeiro ou no 90.º minuto, conta o mesmo e ajuda ao resultado. Às vezes temos de gerir um pouco às vezes a expectativa no sentido de como começámos, com uma boa sequência de resultados pôs a expectativa acima do céu para todos e o sentimento de que ganhar 2-0 ou 3-0 é a rotina normal. Mas não é assim, os jogos contra qualquer adversário, na Liga, na Europa ou na Taça, são complicados. Mesmo que se desbloqueie o jogo cedo, é preciso competir e lutar até ao fim. Já disse uma ou duas vezes que há uma narrativa aí à volta que não é saudável, mas é normal. Porque, claro, os nossos rivais, toda a gente quer colocar o FC Porto para baixo. É normal. Penso que o importante para nós, para os adeptos e para quem ama o FC Porto é que tenhamos um momento de união, anda mais. Estamos num momento da época em que podemos ter um clique de forma positiva e as dificuldades que vamos ter, temos de enfrentar como família, é mas um momento para reforçar a mensagem de “La Famiglia Portista”.»