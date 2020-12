O Sporting perdeu no reduto do USAM Nimes Gard, em França (27-24), em encontro referente à sexta jornada do Grupo B da EHF European League.



A equipa francesa já tinha originado a primeira derrota dos leões na prova, em Portugal, e voltou a superiorizar-se ao Sporting.



Com este resultado, a equipa portuguesa continua na quarta posição do Grupo B, a última que dá acesso à proxima fase.