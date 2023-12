É um golo com ares de Ronaldo Fenómeno: frente ao Botafogo, numa reviravolta histórica de 3-0 para 4-3, Endrick deu início à recuperação do Palmeiras com uma jogada em que recebeu a bola sobre o meio-campo, fintou toda a gente e rematou para o fundo da baliza na cara do guarda-redes.

O golo do jovem que já foi contratado pelo Real Madrid foi eleito o mais bonito do Brasileirão.