O Zenit está a realizar um estágio em Lagos, no Algarve, e recebeu esta quarta-feira a visita de André Villas-Boas, treinador português que orientou a formação russa entre 2014 e 2016.



O técnico de 44 anos está sem clube há cerca de um ano, desde que saiu do Marselha, a 2 de fevereiro de 2021.



Recebido no hall do hotel pelo treinador Sergey Semak e pelo adjunto Anatoliy Tymoshchuk, Villas-Boas foi naturalmente questionado sobre a forma como tem ocupado o seu tempo nos últimos meses.



«Estou bem, a desfrutar o tempo em família», começou por dizer o português. Sergey Semak perguntou-se se estava na «montanha» e Villas-Boas confirmou, referindo-se à casa que tem no Gerês.



Anatoliy Tymoshchuk juntou-se à conversa e André Villas-Boas acrescentou. «Aqui é praia, o norte é montanha, como o Ural», explicou o antigo treinador da Académica e FC Porto, utilizando como ponto de comparação região russa localizada ao redor dos Montes Urais.



Pouco depois, num reencontro emotivo com o avançado Artem Dzyuba, descreveu de forma simples a sua passagem pelo Marselha: «Louca, mas boa.»



Veja tudo: