A Liga divulgou esta segunda-feira as datas e horários até à penúltima jornada do campeonato. O destaque vai para o clássico entre FC Porto e Sporting, no estádio do dragão, marcado para 2 de maio, um sábado, às 20h30.

Na luta pelo título, o líder FC Porto vai entrar, quatro rondas, em campo antes do Benfica, que inicia três jornadas já a conhecer o resultado do rival.

Nota ainda para a 30ª jornada, disputada a meio da semana, de 21 a 23 de abril, que começa a uma terça-feira e prolonga-se até quinta-feira.

A ausência de equipas portuguesas nas competições europeias permite assim o agendamento quase total dos jogos até ao final do campeonato, excepto os horários da 34ª jornada, dependentes do que haverá por decidir nas contas da Liga.

Confira o calendário completo destas sete rondas da Liga NOS:

Jornada 27

Sábado, 4 de abril

Santa Clara vs Portimonense, 15h30 – Sport TV

FC Paços de Ferreira vs Belenenses, 15h30 – Sport TV

Vitória SC vs Moreirense FC, 18h00 – Sport TV

FC Famalicão vs SC Braga, 20h30 – Sport TV

Domingo, 5 de abril

Boavista FC vs Vitória FC, 15h00 – Sport TV

Marítimo M. vs Gil Vicente FC, 15h00 – Sport TV

Sporting CP vs CD Tondela, 15h00 – Sport TV

CD Aves vs FC Porto, 17h30 – Sport TV

Rio Ave FC vs SL Benfica, 20h00 – Sport TV

Jornada 28

Sexta-feira, 10 de abril

Gil Vicente FC vs CD Aves, 15h30 – Sport TV

CD Tondela vs FC Paços de Ferreira, 15h30 – Sport TV

Moreirense FC vs FC Famalicão, 18h00 – Sport TV

Belenenses vs Sporting CP, 20h30 – Sport TV

Sábado, 11 de abril

SC Braga vs Vitória SC, 15h30 – Sport TV

Portimonense vs Marítimo M., 15h30 – Sport TV

Vitória FC vs Rio Ave FC, 18h00 – Sport TV

SL Benfica vs Santa Clara, 18h00 - BTV

FC Porto vs Boavista FC, 20h30 – Sport TV

Jornada 29

Sexta-feira, 17 de abril

Sporting CP vs Gil Vicente FC, 19h00 – Sport TV

Rio Ave FC vs SC Braga, 21h00 – Sport TV

Sábado, 18 de abril

Boavista FC vs Santa Clara, 15h30 – Sport TV

CD Aves vs Moreirense FC, 15h30 – Sport TV

Marítimo M. vs SL Benfica, 17h15 – Sport TV

FC Paços de Ferreira vs FC Porto, 20h30 – Sport TV

Domingo, 19 de abril

Belenenses vs CD Tondela, 15h00 – Sport TV

Vitória SC vs Vitória FC, 15h00 – Sport TV

FC Famalicão vs Portimonense, 17h30 – Sport TV

Jornada 30

Terça-feira, 21 de abril

Moreirense FC vs Sporting CP, 19h00 – Sport TV

Santa Clara vs Marítimo M., 21h00 – Sport TV

SC Braga vs CD Aves, 21h00 – Sport TV

Quarta-feira, 22 de abril

Vitória FC vs FC Paços de Ferreira, 19h00 – Sport TV

FC Porto vs Belenenses, 19h00 – Sport TV

CD Tondela vs FC Famalicão, 21h00 – Sport TV

Gil Vicente FC vs Rio Ave FC, 21h00 – Sport TV

SL Benfica vs Boavista FC, 21h00 – BTV

Quinta-feira, 23 de abril

Portimonense vs Vitória SC, 20h15 – Sport TV

Jornada 31

Sábado, 25 de abril

Sporting CP vs Santa Clara, 18h00 – Sport TV

FC Paços de Ferreira vs SC Braga, 20h30 – Sport TV

Domingo, 26 de abril

Boavista FC vs Marítimo M., 15h00 – Sport TV

Belenenses vs Moreirense FC, 15h00 – Sport TV

CD Aves vs Vitória FC, 17h30 – Sport TV

CD Tondela vs FC Porto, 17h30 – Sport TV

FC Famalicão vs SL Benfica, 20h00 – Sport TV

Segunda-feira, 27 de abril

Rio Ave FC vs Portimonense, 19h00 – Sport TV

Vitória SC vs Gil Vicente FC, 21h00 – Sport TV

Jornada 32

Sábado, 2 de maio

Marítimo M. vs Rio Ave FC, 15h30 – Sport TV

Santa Clara vs CD Aves, 15h30 – Sport TV

SL Benfica vs Vitória SC, 18h00 – BTV

FC Porto vs Sporting CP, 20h30 – Sport TV

Domingo, 3 de maio

Gil Vicente FC vs CD Tondela, 15h00 – Sport TV

Portimonense vs Boavista FC, 15h00 – Sport TV

Moreirense FC vs FC Paços de Ferreira, 15h00 – Sport TV

SC Braga vs Belenenses, 17h30 – Sport TV

Vitória FC vs FC Famalicão, 20h00 – Sport TV

Jornada 33

Sexta-feira, 8 de maio

Vitória SC vs Marítimo M., 20h30 – Sport TV

Sábado, 9 de maio

FC Paços de Ferreira vs Portimonense, 15h30 – Sport TV

Rio Ave FC vs Santa Clara, 15h30 – Sport TV

CD Tondela vs SC Braga, 18h00 – Sport TV

FC Porto vs Moreirense FC, 20h30 – Sport TV

Domingo, 10 de maio

Belenenses vs Gil Vicente FC, 15h00 – Sport TV

FC Famalicão vs Boavista FC, 15h00 – Sport TV

CD Aves vs SL Benfica, 17h30 – Sport TV

Sporting CP vs Vitória FC, 20h00 – Sport TV