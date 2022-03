O Vizela desloca-se na sexta-feira a Lisboa para defrontar o Benfica (20h15), no Estádio da Luz, em encontro referente à 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol agendada para 20:15, no estádio da Luz, em Lisboa.

«Será mais um jogo contra uma grande equipa, onde não podemos desvirtuar o que somos. Temos uma identidade e uma forma de estar, e precisamos de continuar com coragem para buscar pontos e consolidar a nossa equipa na I Liga. Espero que sejamos nós, sem medo de enfrentar este adversário olhos nos olhos», diz Álvaro Pacheco.

O treinador do Vizela nota várias diferenças no adversário, agora orientado por Nélson Veríssimo: «É um Benfica diferente, pela mudança de treinador e pela forma de estruturar a equipa. Tem outras dinâmicas e, para sermos capazes de os anular, teremos de ser fortes pelos corredores laterais e a reduzir os espaços interiores, onde aparecem o Gonçalo Ramos e o Rafa. O Benfica passou por uma fase de adaptação ao novo treinador, mas está agora mais forte.»



Para este embate com o Benfica, o Vizela só não pode contar com os lesionados Ivanildo Fernandes e Raphael Guzzo.