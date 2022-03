Ricardo Horta, jogador do Sp. Braga, foi eleito o avançado do mês de fevereiro da Liga, com 23 por cento dos votos.

O capitão bracarense bateu a concorrência de Darwin, do Benfica, e de Evanilson, do FC Porto, com 21 e 17 por cento, respetivamente.

No mês de fevereiro, Horta marcou três golos e fez uma assistência em quatro jogos, ele que ainda esta quarta-feira garantiu que não está obcecado em ir à Seleção Nacional.