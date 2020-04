Em período de dificuldades acrescidas, por força dos efeitos económicos da pandemia de covid-19, Tiquinho Soares, jogador do FC Porto, decidiu doar cabazes de produtos alimentares para os bairros onde cresceu.

O avançado brasileiro procurou ajudar as famílias mais carenciadas do bairro do Angelim, na sua cidade natal, que é Sousa (Paraíba), e também do Bairro Felipe Camarão, em Natal.

O processo de distribuição tem sido conduzido por Nildo Lima, amigo do avançado do FC Porto.