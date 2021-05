O Penafiel venceu hoje em casa do aflito Varzim, por 2-1, em partida da 32.ª jornada da II Liga.

Ronaldo Tavares, aos 53 minutos, inaugurou o marcador para o conjunto penafidelense, tendo Robinho, aos 65, dado corpo a uma vantagem, que o Varzim só conseguiu beliscar, na parte final, com Patrick a reduzir aos 79.

Com este resultado caseiro, os poveiros não conseguem afastar-se dos lugares despromoção, mantendo-se no 15.º posto, com os mesmos 30 pontos, mais dois em relação à zona de descida e mais um do que o FC Porto B, que é antepenúltimo.

O Penafiel ficou ainda mais confortável na classificação, subido ao sétimo lugar, com 43 pontos.