Futsal: Benfica garante apuramento para a final da Liga feminina
Vitória por 2-1 ante o Atlético CP confirma passagem à decisão do campeonato
O Benfica garantiu, ao final da manhã deste sábado, o apuramento para a Liga feminina de futsal, ao vencer o Atlético CP, por 2-1, fechando as contas das meias-finais ao segundo de três possíveis jogos.
A equipa treinada por Paulinho Roxo venceu com golos de Angélica Alves (15m) e Fifó (34m). Para o Atlético, treinado por Maria Martins, marcou Catarina Ribeiro (30m).
No primeiro duelo das meias-finais, o Benfica tinha ganho por 5-2, em casa do Atlético, no passado sábado.
O Benfica consegue afastar o adversário que, na época passada, de forma surpreendente, tinha afastado o heptacampeão nacional nos quartos de final da Liga.
Na final, o Benfica vai defrontar Nun’Álvares ou Leões de Porto Salvo, sendo que a equipa de Fafe, atual campeã nacional, pode também garantir o apuramento para a final este sábado, se vencer em casa o duelo marcado para as 17h30, depois de ter triunfado fora de portas há uma semana, por 5-1.