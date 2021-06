O Benfica anunciou, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), ter chegado a um acordo com o Shakhtar Donetsk para a transferência de Pedrinho para o Shakhtar Donetsk por 18 milhões de euros.

Os encarnados conseguem assim transacionar o médio brasileiro pelo mesmo valor pelo qual o contrataram há um ano ao Corinthians.

Pedrinho tem assim luz verde para viajar para a Ucrânia, onde deve chegar no princípio da próxima semana, tal como o Maisfutebol anunciou em tempo oportuno, para realizar exames médicos e assinar contrato com o novo clube.

No mesmo comunicado enviado à CMVM, o Benfica informa que não terá qualquer encargo com serviços de intermediação e vai assumir a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade.

Pouco utilizado em 2020/21 – esteve em 31 jogos, mas foi apenas titular em 11 e esteve pouco mais de mil minutos em campo – Pedrinho vai assim prosseguir a carreira na Ucrânia, onde procura afirmar-se depois de uma época na qual não conseguiu afirmar-se no Benfica, situação que lhe custou inclusive o afastamento das opções da seleção olímpica do Brasil.