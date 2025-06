Chico Lamba, central da seleção portuguesa de sub-21, garantiu que estão concentrados na preparação para o Europeu, mas este domingo abriram uma exceção para celebrar a conquista da Liga das Nações, por parte da Seleção A.

«Há um vídeo que foi publicado e que demonstra bem o estado em que ficámos. Festejámos muito. Conquistar um título pela seleção AA é o sonho de cada um de nós que está aqui e aproveito para dar os parabéns a todos pela conquista», referiu o jogador à FPF.

Sobre a final com a Espanha, o jovem português confessou que a equipa sub-21 esteve a assistir à partida e «vibrou muito» com o desempate por grandes penalidades.

«Vibrámos muito com o penálti defendido pelo Diogo Costa e, depois, com o do Rúben Neves [que assegurou o triunfo de Portugal]. Foi um momento muito especial para eles certamente, mas para nós também», referiu.

Amigo de Renato Veiga e Nuno Mendes, o defesa de 22 anos elogiou ambos, adjetivando o jogador do PSG como o «melhor lateral do mundo».

«O percurso do Renato Veiga é uma inspiração para todos nós. Joguei com ele em contexto de clube e de seleção e ele está a viver aquilo que é o objetivo e o sonho de todos os que chegam à seleção AA. Quanto ao Nuno Mendes, na academia já sabíamos que ele tinha esse potencial. Não estou surpreendido pelo que ele está a fazer agora».

Relativamente ao Europeu sub-21, Chico afirmou que a equipa está a trabalhar e a melhorar antes da jornada inicial com a França, esta quarta-feira, às 20h (em Lisboa).

«Sabemos que vai ser um jogo difícil, a França sempre teve jogadores com muita qualidade. Estamos a trabalhar bem e posso garantir que na linha defensiva estamos a melhorar de treino para treino. Não falta muito, está quase e vamos estar preparados para o primeiro jogo», concluiu.