O médio brasileiro Lucas Fernandes é reforço do Juventude, tendo assinado «contrato definitivo» com o clube «até ao final da temporada», informou o clube do Brasil.

Na segunda metade da época 2024/25, Lucas Fernandes jogou no AVS, cedido pelo Portimonense, fazendo oito jogos.

Este é um regresso em definitivo ao Brasil, onde já tinha jogado, antes do AVS, no Cuiabá e no Botafogo, igualmente cedido pelo Portimonense. Antes do clube de Portimão, jogou no São Paulo, onde fez formação e subiu a sénior.

O Juventude é o atual 19.º e penúltimo classificado do Brasileirão, com oito pontos em 11 jornadas.