Diogo Gonçalves renovou contrato com o Benfica até 2025, anunciaram os encarnados este domingo.

O extremo de 23 anos tinha contrato com as águias até 2022, mas prolonga agora o vínculo por mais três anos.

Formado no Benfica, Diogo Gonçalves saiu por empréstimo para o Nottingham Forest em 18/19. Na época passada voltou a ser cedido, desta feita ao Famalicão, emblema no qual esteve em bom plano, com sete golos em 34 jogos.

A boa prestação nos famalicenses valeu-lhe o regresso à Luz, onde foi a principal novidade no início da pré-temporada.

«É um sentimento de orgulho e de que o trabalho foi bem feito. Estive dois anos fora, foram dois anos de crescimento. Estou pronto para trabalhar e, se o mister [Jorge Jesus] entender, agarrar a oportunidade», disse o jovem, à BTV.