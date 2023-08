Alejandro Grimaldo recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de apoio ao Benfica, equipa que representou entre 2016 e 2023, desejando-lhes «boa sorte» a horas do apito inicial da supertaça, frente ao FC Porto.

«Força Benfica, boa sorte nesta nova época», pode ler-se na publicação do espanhol do Bayer Leverkusen acompanhada de uma fotografia de 2017 com o troféu da Supertaça que as águias venceram frente ao Vitória de Guimarães por 3-1.