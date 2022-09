Os jogos da sétima jornada da Liga Escocesa foram adiados devido à morte da Rainha Isabel II, informou o organismo em comunicado.



«A Scottish FA, SPFL, SWPL e Highland & Lowland Leagues concordaram que todas as partidas de futebol profissional serão adiadas neste fim de semana como forma de respeito após a morte de Sua Majestade a Rainha Isabel II», lê-se na nota divulgada no site oficial.





Recorde-se que a Rainha Isabel II faleceu na última quinta-feira, aos 96 anos. O rei Carlos III declarou um período de luto real a começar esta sexta-feira e que se vai prolongar até sete dias depois do funeral da Rainha. No entanto, este luto Real decretado pelo Rei é um processo diferente do luto nacional, que também começa esta sexta-feira e que deve ter a duração de 12 dias.

Esta manhã desta sexta-feira, a Premier League inglesa já tinha informado que tinha adiado os jogos da sétima jornada da sétima jornada, por respeito ao falecimento da monarca britânica.