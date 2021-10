[ATUALIZADO]



A DGS revelou que nas últimas 24 horas morreram sete pessoas devido à covid-19. Além disso foram registados 704 novos casos.



Lisboa e Vale do Tejo e o Norte são as zonas mais afetadas. No total registaram 465 casos: 230 e 235, respetivamemente.



Cada uma dessas regiões registou três mortes e o Algarve também lamentou um óbito.



Nesta altura há 55 pessoas internadas nos cuidados intensivos (mais três do que no dia anterior) e 321 em enfermaria (menos 11).



O R(t) está agora estacionado nos 0,92 e a incidência está em 86,5 casos por 100 mil habitantes.