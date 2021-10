O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) foi o mais rápido na qualificação para o Grande Prémio da Turquia, mas a ‘pole position’ é do colega de equipa Valtteri Bottas, que foi segundo e beneficiou da penalização de dez lugares do campeão do mundo para sair na frente no domingo, na 16.ª prova do Mundial de Fórmula 1 2021.

Hamilton conseguiu assim, depois do castigo, o objetivo máximo na qualificação e vai sair de 11.º, com Max Verstappen (Red Bull), terceiro na qualificação, a sair de segundo, logo atrás de Bottas.

Charles Leclerc vai arrancar em terceiro, seguido de Pierre Gasly (4.º), Fernando Alonso (5.º), Sergio Perez (6.º), Lando Norris (7.º), Lance Stroll (8.º), Yuki Tsunoda (9.º) e Sebastian Vettel (10.º): todos estes beneficiaram, portanto, da penalização de Hamilton para subir um lugar para a grelha de partida.

Schumacher surpreende com Q2, curva 14 trama Russell

A grande surpresa da fase inicial da qualificação foi a passagem de Mick Schumacher à Q2: o alemão de 22 anos deu uma alegria à Haas e fez o 14.º melhor tempo da Q1, mas acabou eliminado na Q2 - em 14.º - tal como Sebastian Vettel (11.º), Esteban Ocon (12.º), George Russell (13.º) e Carlos Sainz (15.º). Como se referiu, Vettel sai de 10.º para a corrida, beneficiando da penalização de Hamilton. Já Sainz, também penalizado devido à mudança de motor, vai arrancar na 20.ª e última posição no domingo.

A Q2 ficou marcada por um peão de Charles Leclerc na curva 14 - a última antes da meta - mas o monegasco teve ainda tempo de colocar o seu Ferrari na Q3 em nova tentativa. Quem não teve melhor sorte foi Russell, que no ataque à Q3 saiu ligeiramente de pista também na curva 14 e o seu Williams ficou pela Q2.

Ricciardo: vencedor em Monza não passou da Q1

A maior desilusão na primeira fase de qualificação (Q1) foi mesmo Daniel Ricciardo. O vencedor em Monza há cerca de um mês não passou da Q1 e fez o 16.º melhor tempo, seguido de Nicholas Latifi (17.º), Antonio Giovinazzi (18.º), Kimi Raikkonen (19.º) e Nikita Mazepin (20.º). No entanto, todos estes sobem um lugar na grelha de partida, devido à penalização de Sainz.

O Grande Prémio da Turquia arranca às 13 horas de domingo.